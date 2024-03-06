Рязанка упала около кардиодиспансера и сломала руку

Рязанка упала около Кардиодиспансера и сломала руку. Об этом она сообщила в группе «Рязань».

"Выражаю огромную «благодарность» всем ответственным за благоустройство города Рязани лицам. За прекрасную «безопасную» дорогу к кардиологическому диспансеру, за лед на пандусах, за перелом локтя со смещением и больничный лист на восемь недель", — написала она.

По словам автора поста, жители района Горроща всю зиму сами оплачивали технику для уборки, кололи лед, убирали снег.