Руководителя рязанской компании осудят за неуплату налогов на сумму более 87 млн

На имущество обвиняемого и возглавляемой им коммерческой организации наложен арест.

Руководителя рязанской компании осудят за неуплату налогов более 87 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в период 2018—2020 годов директор коммерческой организации, являвшейся исполнителем государственных контрактов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о вычетах и расходах в связи оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров и услуг у ряда предприятий, которые в действительности их не поставляли и не оказывали, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль с организации на сумму более 87 миллионов рублей.

В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска, других имущественных взысканий и возможной конфискации имущества по ходатайству следователя на имущество обвиняемого и возглавляемой им коммерческой организации наложен арест.

Уголовное дело направили в суд.