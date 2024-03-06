Россиян предупредили о схеме мошенников с «новым налогом»

Россиян предупредили о схеме мошенников с «новым налогом». Об этом « Прайму » рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Соловьев рассказал, что мошенники начали рассылать людям письма по электронной почте от имени одного из крупных банков, в которых указаны поддельный сайт, логотип и реквизиты. В тексте говорится, что с их счетов вот-вот начнут списывать новый налог на десятки или сотни тысяч рублей. Чтобы этого избежать, нужно срочно перейти по ссылке из письма.

Соловьев подчеркнул, что никакой банк не может избавить человека от налоговых обязательств. По ссылке открывается поддельный сайт, где нужно указать номер телефона и прочие данные для подписания «заявления об отказе от налогов». Заполучив их, мошенники заходят в личный кабинет жертвы, где обнуляют счета.