Россиян предупредили о дефиците импортного вина и росте цен на отечественное

Отмечается, что импорт вина из Франции, Испании, Италии в настоящее время серьезно затруднен.

Россиян предупредили о дефиците импортного вина и росте цен. Об этом пишет URA.RU.

В случае введения высоких пошлин на вина из стран НАТО, импортная продукция исчезнет с полок магазинов, а местные производители начнут бесконтрольно повышать цены из-за отсутствия конкуренции.

Напомним, Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила ввести пошлины в 200% на вино из стран НАТО. По их мнению, это поддержит российского производителя.

Отмечается, что импорт вина из Франции, Испании, Италии сейчас затруднен.

«Это, конечно, хорошо, что мы будем пить только свое, но только оно будет стоить намного дороже, это 100%. Если ты становишься монополистом, почему тебе не увеличить цену», — заявил эксперт Павел Сигал.