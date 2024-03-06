Путин: поезда от Москвы до Черного моря должны доезжать за 16 часов

В настоящий момент маршрут занимает от 20 до 30 и более часов.

Маршрут поездов от Москвы до Черноморского побережья должен составлять не более 16 часов. С таким призывом выступил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет URA.RU.

«Имейте в виду: нужно сократить время маршрута до 16 часов пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья. Мы уже об этом говорили неоднократно», — сказал он.

Глава государства добавил, что регион Черного моря является традиционным туристическим местом для россиян. В настоящий момент маршрут от Москвы занимает от 20 до 30 и более часов.