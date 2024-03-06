При ударе ВСУ по центру Кременной погибли два человека

Еще двое серьезно ранены.

Два мирных жителя погибли при украинском обстреле центра города Кременная в ЛНР, еще двое серьезно ранены, сообщила в Telegram-канале администрация Кременского муниципального округа. Об этом пишет РИА Новости.

«Вражеский удар был нанесен прямо в центр города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети. В результате мы потеряли двух наших соотечественников, и еще двое были серьезно ранены», — говорится в посте.