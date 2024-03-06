Представители Рязанского политехнического колледжа прошли «Фабрику процессов»

В Рязанской области на базе Агентства развития бизнеса прошла очередная «Фабрика процессов». Учебно-производственная площадка, созданная в рамках нацпроекта «Производительность труда», служит для обучения и практического применения инструментов бережливого производства, более эффективной организации работы и популяризации культуры непрерывных улучшений.

6 марта в мероприятии участвовали студенты Рязанского политехнического колледжа, а также представители компании «Рельеф-Центр». Тренинг был разделен на «смены». В первой участники работали в установленных условиях. Далее команде было предложено проанализировать производственный процесс и усовершенствовать его. В итоге «фабриканты» смогли не только повысить эффективность своей работы, увеличив количество готовых изделий, но и вышли в плюс по финансовым показателям.

«Это потрясающий новый опыт! До этого момента я никогда не сталкивалась с бережливым производством, а сегодня попробовала себя в роли сотрудника „бережливого“ промышленного предприятия, ― поделилась впечатлениями мастер производственного обучения Рязанского политехнического колледжа Екатерина Катышова. ― Как и на лекциях, здесь нас научили грамотному планированию. Эти знания пригодятся не только на „Фабрике процессов“, но и в жизни, и в учебе. Благодарим тренеров и организаторов».

Напомним, что в 2023 году в рамках нацпроекта «Производительность труда» более 500 человек успешно прошли обучение на интерактивной площадке «Фабрика процессов».