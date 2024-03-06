Прабабушки-опекуны будут получать повышенную пенсию

Минтруда сообщает, что помощь могут получить около 550 человек.

Прабабушки и прадедушки, которые опекают правнуков, получат право на повышенную пенсии по старости или по инвалидности. Такой закон Совфед одобрил на пленарном заседании 6 марта.

Надбавка полагается прабабушкам и прадедушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, не достигшие 18 или 23 лет (если они учатся очно). Также выплату смогут получить в случае опекунства над правнуками-инвалидами, которые таковыми стали до совершеннолетия и если у них нет трудоспособных родителей.

Зампред Комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова пояснила, что сейчас такие выплаты получают другие родственники (родители, бабушки и дедушки). «Однако бывают случаи, когда опекунами становятся прабабушки и прадедушки», — добавила она.

Минтруда сообщает, что помощь могут получить около 550 прабабушек и прадедушек. Выплата составит 2711 рублей в месяц на одного правнука. В бюджете на эти цели в 2024 году заложено 20 миллионов рублей, в 2025 году — 21-22 миллиона рублей.