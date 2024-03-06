Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию

«Ядерная война — последнее, „прощальное средство“, поэтому все рассуждения о ней на Западе безответственны», — отметил Песков.

Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию. Об этом пишет РИА Новости.

«Ядерная война — последнее, „прощальное средство“, поэтому все рассуждения о ней на Западе безответственны», — отметил Песков.

Он назвал крайне опасной «рутинизацию» темы ядерной войны на Западе.