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Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию
«Ядерная война — последнее, „прощальное средство“, поэтому все рассуждения о ней на Западе безответственны», — отметил Песков.

Песков заявил, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию. Об этом пишет РИА Новости.

«Ядерная война — последнее, „прощальное средство“, поэтому все рассуждения о ней на Западе безответственны», — отметил Песков.

Он назвал крайне опасной «рутинизацию» темы ядерной войны на Западе.