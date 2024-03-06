Создание проекта расширения путепровода около «Барса» в Рязани оценили в 17 млн

На госзакупках опубликовали тендер на разработку проекта по расширению путепровода на улице Вокзальной. Управление дорожного хозяйства и транспорта Рязани выделили на него 16 млн 909 тысяч 824 рубля.

Подрядчик выполнит инженерно-геодезические и геологические изыскания, составит ведомость дефектов по дороге и путепроводу, разработает конструктивные мероприятия по стабилизации откосов и насыпей, учтет требования техусловий РЖД и движение городского транспорта, в том числе троллейбусное движение под железнодорожным путепроводом, и железнодорожное сообщение.

Согласно документации, по завершении капремонта проезжая часть будет увеличена до восьми полос движения (по четыре полосы в прямом и обратном направлениях), по обеим сторонам дороги, в том числе и для маломобильных групп населения, будет пешеходная доступность. Габаритные размеры железнодорожного путепровода обеспечат возможность проезда под ним общественного транспорта (включая автобусы и троллейбусы).

Работы будут выполнены до 1 октября 2024 года.