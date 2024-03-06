На трассе в Тюменской области насмерть сбили 20-летнюю девушку

На трассе в Тюменской области насмерть сбили 20-летнюю девушку. Она перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

«20-летняя жительница деревни Малые Велижаны погибла на 39-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда в Нижнетавдинском районе. По предварительным данным, водитель автобуса высадил пассажирку по ее просьбе. Девушка начала перебегать дорогу перед автобусом и была сбита автомобилем „Лада Ларгус“», — рассказали в ведомстве.

Девушка погибла на месте. «Lada» съехала в кювет.