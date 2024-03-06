На двух рязанцев возбудили уголовное дело за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами

Рязанцы получили из Пенсионного фонда России в качестве выплат 19 794 рубля.

На двух рязанцев возбудили уголовное дело за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские установили, что 64-летняя женщина и ее 36-летний сын в январе 2023 года зарегистрировались в одном из поселков Михайловского района, который входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Им была назначена ежемесячная социальная выплата. Но фактически мать и сын проживали в Рязани.

Рязанцы получили из Пенсионного фонда России в качестве выплат 19 794 рубля.

На них возбудили уголовное дело. Им грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.