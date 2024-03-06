На базе отдыха «Звездный» пройдет Масленичный фестиваль

Праздник проводов зимы пройдет с 16 по 17 марта.

Рязанцев пригласили на очередной праздник проводов зимы, который пройдет с 16 по 17 марта на базе отдыха «Звездный». Помимо этого, 17 марта с 12:00 до 16:00 «Звездный» откроет двери для всех желающих на Масленичный фестиваль.

Гости поучаствуют в десятках забав и поборются за призы на финальном розыгрыше. Главным подарком станет отдых в отдельном доме с сауной и бассейном.

Гостям будут доступны мастер-классы по созданию куклы-оберега, объемного ободка с цветами, роспись деревянных ложек. Для тех, кто ищет более активного отдыха, проведут состязания по колке дров, скоростному распиливанию бревен, метанию валенка. Дети и взрослые смогут прокатиться на снегоходе, на «плюшках» с горки, устроить гонки на лыжах, коньках. Энергией и праздничным настроением зарядят блины и шашлыки.

Все участники смогут проводить зиму под песни и танцы, посмотреть петушиные бои и поболеть за участников эстафет в мешках. Кульминацией торжества станет файер-шоу и сожжение чучела Масленицы, которое символизирует уходящую зиму. Помимо этого, у каждого будет шанс выиграть призы.

Забронировать номер на сутки для всей семьи можно по цене от 2500 рублей. За эту сумму гостям предоставят трехразовое питание по системе вариантного меню, развлекательную программу, детскую комнату, парковочное место и охрану на территории. Сауна с бассейном бронируется отдельно по цене 2 000 рублей в час.

Узнать подробную программу тура можно здесь https://vk.cc/cl58qj , а выбрать номер — на сайте базы отдыха. https://vk.cc/cjYUqJ

На все ваши вопросы ответят по номеру +7 (980) 560-73-30 .

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