Молодой ученый из РГРТУ выиграла конкурс на ВФМ и отправится с экспедицией в Арктику

5 марта на площадке Всемирного фестиваля молодежи
Имена победителей отбора были объявлены на главной сцене ВФМ 6 марта, в их числе доцент кафедры вычислительной и прикладной математики Рязанского радиотехнического университета Валерия Тишкина.
Участниками экспедиции стали представители восьми стран, включая Узбекистан, Камерун, Бангладеш, Тунис, Беларусь и Россию. Сертификаты финалистам вручили капитаны атомных ледоколов «Урал» и «Арктика» Иван Курбатов и Александр Скрябин.
Отбор стартовал 28 февраля, в день Арктики, и проходил в несколько этапов. Всего было получено более двух тысяч заявок от молодых людей из разных уголков мира. Кандидаты предлагали креативные и инновационные решения для программы экспедиции, участвовали в интеллектуальных играх, презентовали себя и свои идеи для продвижения проекта в своих городах и странах.