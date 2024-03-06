Молодой ученый из РГРТУ выиграла конкурс на ВФМ и отправится с экспедицией в Арктику

5 марта на площадке Всемирного фестиваля молодежи прошел финальный этап отбора участников экспедиции госкорпорации «Росатом» на Северный полюс. Молодые участники презентовали жюри под председательством генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева свои уникальные компетенции, которые смогут применить в рамках уникальной научной молодежной экспедиции в Арктику.

Имена победителей отбора были объявлены на главной сцене ВФМ 6 марта, в их числе доцент кафедры вычислительной и прикладной математики Рязанского радиотехнического университета Валерия Тишкина.

Участниками экспедиции стали представители восьми стран, включая Узбекистан, Камерун, Бангладеш, Тунис, Беларусь и Россию. Сертификаты финалистам вручили капитаны атомных ледоколов «Урал» и «Арктика» Иван Курбатов и Александр Скрябин.

Отбор стартовал 28 февраля, в день Арктики, и проходил в несколько этапов. Всего было получено более двух тысяч заявок от молодых людей из разных уголков мира. Кандидаты предлагали креативные и инновационные решения для программы экспедиции, участвовали в интеллектуальных играх, презентовали себя и свои идеи для продвижения проекта в своих городах и странах.