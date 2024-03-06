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Минобороны РФ отчиталось об ударе по ангару с безэкипажными катерами в Одессе
Инцидент произошел в среду, 6 марта.

Минобороны РФ отчиталось об ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В 11:40 мск Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины», — указано в публикации.

Уточняется, что цель удара достигнута, объект поражен.