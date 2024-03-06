Минобороны РФ отчиталось об ударе по ангару с безэкипажными катерами в Одессе
Инцидент произошел в среду, 6 марта.
Минобороны РФ отчиталось об ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
«В 11:40 мск Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины», — указано в публикации.
Уточняется, что цель удара достигнута, объект поражен.