Минобороны РФ отчиталось об ударе по ангару с безэкипажными катерами в Одессе

Инцидент произошел в среду, 6 марта.

Минобороны РФ отчиталось об ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В 11:40 мск Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины», — указано в публикации.

Уточняется, что цель удара достигнута, объект поражен.