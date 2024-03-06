Малков после визита в Клепиковский район: «Позитивную динамику надо сохранять в каждом направлении»

Малков посетил ряд объектов социальной сферы, пообщался с их коллективами, а также обсудил на встрече с главой администрации Денисом Ефановым дальнейшее развитие муниципалитета и исполнение данных ранее поручений.

Губернатор Рязанской области Павел Малков совершил рабочую поездку в Клепиковский район. Об этом сообщил сайт облправительства.

Малков посетил ряд объектов социальной сферы, пообщался с их коллективами, а также обсудил на встрече с главой администрации Денисом Ефановым дальнейшее развитие муниципалитета и исполнение данных ранее поручений.

В Спас-Клепиках губернатор посетил спортивную школу на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф». ФОК с бассейном был построен в городе в рамках национального проекта «Демография», он работает три года, его посещают жители разных возрастов. В школе подготавливают спортивный резерв для сборных команд Рязанской области и страны по футболу, баскетболу‚ плаванию, дзюдо, боксу. Сейчас в ней тренируются 189 спортсменов. Воспитанники школы являются победителями и призерами различных соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских.

В районном доме культуры губернатор встретился с активистами, которые организовали акцию по плетению маскировочных сетей. Павел Малков поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и отметил: «Спасибо вам большое за все, что делаете. Благодаря таким инициативам поддерживаем наших бойцов, от них слышу только положительные отзывы. Все общество объединилось, все поддерживают наших военнослужащих, членов их семей. Каждый вносит свой посильный вклад». Также на базе ДК создан пункт приема гуманитарной помощи. Жители Клепиковского района собрали и отправили в зону СВО более 15 тонн гуманитарного груза, 500 пар теплых носков, свыше 250 сетей.

В селе Екшур Павел Малков осмотрел врачебную амбулаторию — она построена и оснащена по нацпроекту «Здравоохранение». В настоящее время учреждение обслуживает жителей 21 населенного пункта района с общей численностью более 2200 человек. В местной школе губернатор ознакомился с работой центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Глава региона также высоко оценил результаты обновления инфраструктуры учреждения. В 2023 году в школе провели капитальный ремонт и закупили современное учебное оборудование по федеральной программе модернизации школьных систем образования, а также благоустроена территория и обеспечена комплексная безопасность здания.

Павел Малков отметил, что обновление, модернизация, которые проведены в этих социальных учреждениях, дают большой позитивный эффект и стимулы к дальнейшему развитию района. «По каждому соцобъекту зафиксировали дополнительные поручения. Амбулаторию, например, нужно дооснащать оборудованием. Это позволит включить ее в единый цифровой контур регионального здравоохранения, а значит даст возможность проводить консультации с экспертным центром. Дому культуры нужен автомобиль для выездных мероприятий, техническое оснащение. Огромная благодарность коллективам, которые работают во всех этих учреждениях», — сказал губернатор.

Говоря о развитии Клепиковского района в целом, Павел Малков подчеркнул, что приоритетные задачи обсуждались в ходе рабочей встречи с главой муниципалитета. Он положительно оценил работу администрации района по исполнению данных ранее поручений, в том числе по ремонту и строительству автодорог, объектов ЖКХ, соцсферы. Большая их часть выполнена. «Видно, что Клепики, другие населенные пункты преображаются, что благоустройство идет полным ходом. Есть развитие. Район получает поддержку в рамках национальных проектов. Активно используются механизмы региональной программы поддержки местных инициатив. Позитивную динамику в каждом направлении нужно сохранять и продолжать комплексную работу», — добавил губернатор.