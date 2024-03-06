«Леруа Мерлен» изменил название материнской компании в России

По данным Telegram-канала Shot, компания может полностью поменять название в России примерно через год.

«Леруа Мерлен» изменил название материнской компании в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В среду, 6 марта, ретейлер «Леруа Мерлен» в России переименовал материнскую компанию своей структуры в РФ — ООО «Леруа Мерлен Восток» в ООО «Ле Монлид».

Отмечается, что данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании, решений о ребрендинге также не принято.

«Переименование материнской компании сделано в рамках передачи управления локальному менеджменту „Леруа Мерлен“ в России», — пояснили в компании.

По данным Telegram-канала Shot, компания может полностью поменять название в России примерно через год.