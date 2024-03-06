Экс-футболиста ФК «Рязань-Агрокомплект» заочно арестовали

Евгения Савина обвиняют в повторной дискредитации ВС РФ.

Блогера и бывшего футболиста ФК «Рязань-Агрокомплект» Евгения Савина заочно арестовали по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил «Интерфакс».

Срок меры пресечения будет исчисляться с момента задержания Савина в РФ либо его экстрадиции в Россию.

Заочно спортсмена обвинили в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Блогера объявили в международный розыск.

38-летний Савин провел всю футбольную карьеру в России. С 2002 по 2003 годы он выступал за ФК «Рязань-Агрокомплект».