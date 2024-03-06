Baza: беспилотник ВСУ пытался атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже

Беспилотник ВСУ пытался атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, БПЛА был сбит средствами ПВО в паре километров от аэродрома.

Отмечается, что еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области. Первый — в 7 утра, а второй — через час. Беспилотники были уничтожены. Обломки одного из них упали в резервуар, а второй также рухнул на территории нефтебазы.