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Артемов поделился концепцией благоустройства рязанского ЦПКиО
Согласно публикации, пространство парка зонируют, обустроят новые набережные Рюминского пруда, реконструируют танцплощадки, создадут детские площадки и игровые зоны, зоны активного и «тихого» отдыха, пешеходные маршруты. Также в парке увеличат число зеленых насаждений.

Мэр Рязани Виталий Артемов поделился концепцией благоустройства ЦПКиО. Информация появилась в Telegram-канале.

Концепцию предоставили Управление градостроительства и архитектуры администрации и Центр градостроительного развития Рязанской области.

Согласно публикации, пространство парка зонируют, обустроят новые набережные Рюминского пруда, реконструируют танцплощадки, создадут детские площадки и игровые зоны, зоны активного и «тихого» отдыха, пешеходные маршруты. Также в парке увеличат число зеленых насаждений.

Артемов добавил, что стадион ЦСК предложили реконструировать. Объект хотят преобразовать в многофункциональную крытую арену для спортивных и культурных событий.

«Проект амбициозный, но и ведь и парк наш — Центральный. Кстати, есть предложение вернуть ему историческое название — „Рюмина роща“. Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков поддержал идею перезагрузки парка. Уверен, что с его поддержкой самые смелые задачи нам по плечу», — отметил мэр.

Концепцию обсудят 13 марта в 17:00 в библиотеке имени Есенина на городском художественном совете. Обсуждение, по словам Артемова, будет открытым.