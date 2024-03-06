30-летнего рязанца осудили за мошенничество в особо крупном размере

Пострадали 125 человек.

30-летнего рязанца осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что двое жителей областного центра зарегистрировались в сети «Интернет» с целью продажи запчастей для автомобилей. При этом предпринимательскую деятельность осуществлять они не намеривались.

Потерпевшие оплачивали аванс либо полную стоимость деталей на банковскую карту, однако товаров не получили.

В результате в период с апреля 2018 года по июнь 2019 года 125 потерпевшим причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

В ходе следствия один из обвиняемых заключил досудебное соглашение, вину признал, в содеянном раскаялся, частично возместил причиненный ущерб, в связи с чем суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно.

В отношении другого обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.