Завод «Техноплекс» ТЕХНОНИКОЛЬ в Рязани инвестировал в модернизацию 700 млн рублей

Модернизационные мероприятия направлены на повышение экологичности, стабильности и безопасности производственного процесса.

В 2023 году продолжилась модернизация производства, начатая в конце 2022. Объем инвестиций составил порядка 700 млн рублей, они были направлены на улучшение условий труда и повышение уровня безопасности производства.

В прошлом году продукция Рязанского ТЕХНОПЛЕКС обеспечила в регионе строительство несколько новых предприятий пищевой промышленности, 5 образовательных учреждений и объектов здравоохранения, а также более 30 жилых комплексов построены с применением экструзионного полистирола, производимого на заводе в Рязани. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ — единственный в России обладатель сертификата «Листок жизни». Эта маркировка размещается только на материалах, прошедших процедуру самой строгой в России экологической сертификации, которая предполагает оценку не только самого продукта, но и работы предприятия.

В ходе аудита изучается документация, затем само производство: эксперты осматривают завод, оценивают систему управления качеством. Обязательный этап — исследование самого продукта, которое проводится в аккредитованных лабораториях. Если результаты всех этапов получают положительную оценку, производитель получает право размещать «Листок жизни» на своей продукции в течение трех лет.

Такой ограниченный срок действия сертификата гарантирует, что производитель не отступает от требований природоохранного законодательства. Более того, каждый год проходит инспекционный контроль, подразумевающий проверку документации и производства и выборочное исследование образцов продукции.

«Именно завод по производству экструзионного пенополистирола в Рязани стал первым в корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, прошедшим процедуру экологической сертификации еще в 2013 году, — говорит директор завода «Техноплекс» в Рязани Станислав Бенц. — С тех пор мы регулярно подтверждаем свое право на использование знака «Листок жизни».

Помимо этого завод активно внедряет и поддерживает и другие экологические инициативы. Например, внутренний рециклинг — предприятие занимается сбором и сортировкой втулок, пленок и прочих отходов, которые образуются в процессе производства, и отправляет их в переработку, что позволяет существенно снизить экологическую нагрузку в регионе.