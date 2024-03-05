ВСУ атаковали две машины в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ атаковали легковые автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Первый случай произошел в селе Новопетровка Валуйского городского округа. БПЛА сбросил взрывчатку на легковушку. Пострадавших нет, но машина получила повреждения.

Второй случай произошел в селе Новая Таволжанка. ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовик, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва никто не пострадал. Машину посекло осколками.

Фото иллюстративное