«Ведомости»: в кабмине рассматривают вопрос о повышении НДФЛ

Сейчас ставка налога составляет 13% для доходов менее пяти миллионов рублей в год и 15% — для доходов, превышающих сумму.

В правительстве начали рассматривать вопрос о повышении налога на доходы физлиц и введении новых налоговых льгот. Об этом сообщила газета « Ведомости » со ссылкой на источники.

По информации портала, Минфин занимается этой работой с конца 2023 года.

«Изменения в НК можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога», — указано в материале. В настоящее время ставка НДФЛ составляет 13% для доходов менее пяти миллионов рублей в год и 15% для доходов, превышающих эту сумму. Предполагается, что ставки могут быть пересмотрены вверх, но точные цифры пока не разглашаются.

Помимо этого, для граждан с низкими доходами и для компаний, осуществляющих капитальные вложения, планируют внедрить налоговые льготы. Отмечается, что это может стимулировать инвестиционную активность.