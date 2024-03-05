В Тверской области мужчина подкинул новорожденную девочку в подъезд
В Тверской области мужчина подкинул новорожденную девочку в подъезд. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Отмечается, что 1 марта женщина родила ребенка в своей квартире в поселке Оленино Тверской области без помощи врачей. Она укутала ребенка и отдал отцу, который уложил ее в пластиковую корзину и отвез на автомобиле в другой город.
Там он оставил девочку в подъезде одного из домов и уехал. Новорожденную обнаружил жилец дома и вызвал «скорую» помощь, девочка доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело.