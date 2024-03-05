В Томской области мужчина до смерти забил своего отца

В Томской области 4 марта мужчина до смерти забил своего отца и избил на мать. Об этом сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел в доме на улице Дальней в селе Первомайском. Женщина рассказала, что вечером между ее мужем и 32-летним сыном возник конфликт, в ходе которого последний избил родителей. Женщина упала от полученного удара, у нее пропало сознание. Когда она пришла в себя, обнаружила тело супруга без признаков жизни и обратилась в скорую и полицию.

К этому моменту сын ушел из дома, однако правоохранители его быстро задержали в городе Асино по дороге на автовокзал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.