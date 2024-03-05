В ставропольской больнице жестоко избили пожилую женщину

В ставропольской больнице жестоко избили пожилую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По предварительной информации, пенсионерка попала в учреждение из-за высокого давления, а при выписке еле могла ходить.

«Врачи выхватили у нее телефон, потом якобы вернули, затем снова пытались отобрать его и заламывали ей руки. Далее она рассказала, что ее привязывали к железной кровати, а за сопротивление били по ногам, после раздели догола и смеялись. Лиц мама не помнит, но говорит, что были два парня и девушка в халатах. Она пыталась освободить руки от железной кровати, но кисть треснула. После врачи безобразно зашили рану, да так, что оставили торчащие медицинские нити. Под грудью у мамы большие красные следы, она говорит, что били по ребрам», — рассказала дочка пострадавшей.

Написано заявление в полицию.