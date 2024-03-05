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В Сасове двух человек приговорили к исправительным работам за отказ платить алименты
Приговоры вступили в законную силу.

В Сасове двух человек приговорили к исправительным работам за отказ платить алименты. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что к исправительным работам приговорили 4-летнюю женщину и 39-летнего мужчину.

По данным прокуратуры, женщина не платила алименты ребенку с 2018 года. За это ее привлекали к уголовной и административной ответственности, но она продолжала уклоняться от оплаты. Теперь женщине назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

У 39-летнего жителя Сасова произошла аналогичная ситуация. Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Приговоры вступили в законную силу.