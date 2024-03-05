В Ряжске полицейские поймали пьяную женщину за рулем

Женщине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

В Ряжске полицейские поймали пьяную женщину за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вблизи дома № 120-А по улице Энгельса в Ряжске. Полицейские остановили автомобиль LADA Vesta, за рулем которого находилась 27-летняя женщина с признаками опьянения.

Результаты медицинского освидетельствования показали 1,001 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

В отношении рязанки составили протокол об административном правонарушении. Женщине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.