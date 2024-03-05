В Рязанской области пройдет рейд «Автобус»

Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров.

В Рязанской области пройдет рейд «Автобус». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятия состоятся во вторник, 5 марта.

Они направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой автобусами пассажиров. Также мероприятия проводятся для устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.