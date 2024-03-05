В Рязанской области осудят мужчину за выращивание конопли

Изъяли из незаконного оборота более 80 кустов растения.

В Рязанской области осудили мужчину за выращивание конопли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в период с марта по июль 2023 года обвиняемый приобрел в сети Интернет семена наркосодержащего растения, которые стал культивировать в квартире по месту своего проживания, а также около земельного участка в Спасском районе.

Срезав части растений, он изготовил наркотическое средство для личного употребления.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли из незаконного оборота более 80 кустов конопли, а также более 2,5 килограмма наркотического средства.

Уголовное дело направлено суд.