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В Рязанской области осудят мужчину за выращивание конопли
Изъяли из незаконного оборота более 80 кустов растения.

В Рязанской области осудили мужчину за выращивание конопли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в период с марта по июль 2023 года обвиняемый приобрел в сети Интернет семена наркосодержащего растения, которые стал культивировать в квартире по месту своего проживания, а также около земельного участка в Спасском районе.

Срезав части растений, он изготовил наркотическое средство для личного употребления.

Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли из незаконного оборота более 80 кустов конопли, а также более 2,5 килограмма наркотического средства.

Уголовное дело направлено суд.