В Рязанской области начался отлов бездомных собак
Во вторник, 5 марта отлов бездомных собак проводится на улицах Костычева и Фионова в Шацке, а также в селах Лесное Конобеево и Новоселки.
В Рязанской области начался отлов бездомных собак. Об этом сообщили в администрации Шацкого и Ермишинского районов.
Отмечается, что во вторник, 5 марта отлов бездомных собак проводится на улицах Костычева и Фионова в Шацке, а также в селах Лесное Конобеево и Новоселки.
Администрация Ермишинского района сообщает, что отлов бездомных животных пройдет 11 марта в поселке Ермишь.