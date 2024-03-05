В Рязанской области бывшего сотрудника ветстанции осудят за взятки

Он получил более 700 тысяч рублей.

В Рязанской области бывшего сотрудника ветстанции осудят за взятки и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что с августа 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемый, являясь сотрудником ветеринарной станции, получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки более 700 тысяч рублей за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на мясо и мясную продукцию, содержащих заведомо ложные сведения о факте проведения экспертизы.

Уголовное дело направили в суд.