В Рязанской области 6 марта ожидается небольшой снег и до -14 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -11,-6 градусов, местами до -14 градусов, днем ожидается до -6, -1 градуса
В Рязанской области 6 марта ожидается небольшой снег и до -14 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 6 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -11,-6 градусов, местами до -14 градусов, днем ожидается до -6, -1 градуса.