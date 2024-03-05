В Рязани закончились поиски пропавшей Дианы Каримовой

Поисковики удалили ее ориентировки со своих площадок.

Волонтеры рязанского отделения «Лизы Алерт» закончили поиски 25-летней пропавшей Дианы Каримовой и удалили информацию о ней со своих площадок. Об этом пишет рязанская «Комсомольская правда».

3 марта поисковики обратились к рязанцам с просьбой помочь найти девушку (о ее местонахождении было неизвестно с 26 февраля). Однако 4 марта ее ориентировка с медиаресурсов «Лизы Алерт» исчезла.

«Причины, по которым могут быть убраны ориентировки, совершенно разные: начиная от просьбы со стороны заявителя, заканчивая просьбами со стороны найденного. При любом из вариантов мы это, конечно, не разглашаем, и не обсуждаем», — сообщили в пресс-службе организации.

Поисковики добавили со ссылкой на данные полиции, что девушку искать не нужно, с ней все хорошо.