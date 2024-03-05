В Рязани состоится первенство ЦФО по шахматным дисциплинам
Мальчики и девочки в возрастной группе до девяти лет будут соревноваться в шахматах, быстрых шахматах и блице.
В Рязани состоится первенство ЦФО по шахматным дисциплинам. Об этом сообщило региональное Минспорта.
Соревнования состоятся с 9 по 17 марта в Рязанской библиотеке имени Горького. Мальчики и девочки в возрастной группе до девяти лет будут соревноваться в шахматах, быстрых шахматах и блице.
Среди участников — представители Рязанской, Московской, Белгородской, Костромской, Тульской, Воронежской, Владимирской, Брянской, Калужской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Ивановской областей.
Возрастное ограничение — 0+