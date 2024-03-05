В Рязани полицейские остановили пьяную женщину за рулем «Хендай»

Инцидент произошел на улице Лермонтова.

В центре Рязани полицейские остановили пьяную женщину за рулем Hyundai. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Лермонтова во вторник, 5 марта, в 10:30.

Патрульные заметили автомобиль Hyundai. Характер его движения дал основания предположить правоохранителям, что водитель не может справиться с управлением.

Водителю дали сигнал остановиться. Выяснилось, что за рулем Hyundai находилась 34-летняя рязанка. При общении патрульные заметили признаки опьянения.

На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Медосвидетельствование женщина отказалась проходить. В итоге нарушительницу отстранили от вождения.

Составлен административный протокол.