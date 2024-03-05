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В Рязани осудят водителя автобуса, который переехал на пьяного пешехода на улице Центральной
Водителю грозит до 5 лет колонии.

В Рязани осудят водителя автобуса, который переехал на пьяного пешехода на улице Центральной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июле 2023 года 58-летний водитель пассажирского автобуса ехал по дороге на улице Центральной. Примерно на середине проезжей части лежал пешеход, который находился состоянии сильной алкогольной интоксикации.

Отмечается, что водитель автобуса превысил скоростной режим, неправильно сориентировался в дорожной транспортной ситуации и переехал пешехода. В результате пешеход погиб.

Водителю грозит до 5 лет колонии.