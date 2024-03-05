В российских школах могут появиться аграрные классы

Президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но «профориентация совершенно точно нужна».

В российских школах могут появиться аграрные классы. Идею поддержал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но «профориентация совершенно точно нужна».

«И мы на промышленных предприятиях об этом говорим, мы говорим об этом с нашими коллегами из научных учреждений, чтобы ребят приглашали, чтобы они смотрели. Я вот об этом и в послании даже говорил, чтобы в музеи на предприятия на крупные приглашали ребят. Только все то же самое нужно делать в сфере сельхозпроизводства. Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», — добавил глава государства.