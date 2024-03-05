Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
-1°
Срд, 06
-4°
Чтв, 07
-3°
ЦБ USD 91.16 -0.19 06/03
ЦБ EUR 98.94 -0.17 06/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
9 часов назад
631
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
2 770
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
3 702
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
4 757
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В российских школах могут появиться аграрные классы
Президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но «профориентация совершенно точно нужна».

В российских школах могут появиться аграрные классы. Идею поддержал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что в этом решении нужно быть очень аккуратными, потому что дети и так перегружены, но «профориентация совершенно точно нужна».

«И мы на промышленных предприятиях об этом говорим, мы говорим об этом с нашими коллегами из научных учреждений, чтобы ребят приглашали, чтобы они смотрели. Я вот об этом и в послании даже говорил, чтобы в музеи на предприятия на крупные приглашали ребят. Только все то же самое нужно делать в сфере сельхозпроизводства. Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», — добавил глава государства.