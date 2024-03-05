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В России разработали новую операционную систему
На российские серверы, где хранятся персональные данные пользователей, в скором времени будет невозможно установить иностранное ПО.

В России разработали новую операционную систему. Об этом рассказал заместитель гендиректора РЕД СОФТ Рустам Рустамов, пишет URA.RU.

«Мы представили новую мобильную операционную систему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Она найдет свое применение и в здравоохранении, и в образовании. Также на днях вышла новая российская операционная система для серверов РЕД ОС8, эта версия получила много изменений, а самое главное — ее пользовательский интерфейс стал более дружелюбным», — рассказал он.

По словам разработчика, 70% российских пользователей пока предпочитают продукты «Майкрософт». На российские серверы, где хранятся персональные данные пользователей, в скором времени будет невозможно установить иностранное ПО.

«Развитие без партнеров невозможно. Поэтому мы совместно с более чем 100 разработчиками „железа“ создали единую экосистему, и на данный момент нашли 3000 совместных решений», — объяснил Рустамов.