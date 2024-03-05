В России предложили ввести налог на бездетность
Также предложили «воздействовать на организации и граждан, которые пропагандируют бездетность», и «объяснять молодежи ценность семейных отношений».
В России предложили вернуть налог на бездетность, как в Советском Союзе. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на декана факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрия Деулина.
Преподаватель уверен, что эта мера поможет бороться с «субкультурой чайлдфри» и увеличить рождаемость.
«Мы неоднократно проводили исследования и пришли к выводу, что данная субкультура представляет огромную опасность для нашего традиционного общества», — объяснил специалист.
Кроме этого, он предложил «воздействовать на организации и граждан, которые пропагандируют бездетность», и «объяснять молодежи ценность семейных отношений».