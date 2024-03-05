В России подорожали суши и роллы на 12%

Все из-за роста цен на продукты.

В России выросли цены на суши и роллы на 12%, так как возникли перебои с поставками импортных ингредиентов. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что неурожай водорослей нори в Южной Корее привел к росту стоимости на 25%.

Также выросла цена на авокадо, креветки, рис и гребешки.

Как признались предприниматели, закупать эти продукты приходится дороже на 20%.

Спрос на суши и роллы в России сохранится. Сейчас эксперты не могут спрогнозировать, как в текущем году будут меняться ценовые показатели.