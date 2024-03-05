В России хотят ввести лимит на количество SIM-карт у одного абонента

Это связано с распространением мошеннических схем.

В России прорабатывают возможность введения лимита по количеству SIM-карт, которые могут приобретать абоненты. Об этом пишет « Парламентская газета » со ссылкой на члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Необходимость с лимите возникла из-за распространения случаев мошенничества после массовой регистрации SIM-карт на одного человека. Сенатор говорит, что начальным предложением может стать лимит в 100 SIM-карт на одного абонента с последующим анализом и корректировкой числа при необходимости.