В Подмосковье мать сломала руки новорожденному во время его одевания

В Подмосковье молодая мать сломала руки новорожденному сыну, когда надевала на него комбинезон. Об этом сообщил Shot.

27 февраля месячный мальчик и его 24-летняя мать попали в больницу с диагнозом острый бронхит. 1 марта ребенка выписали. Во время сборов мама начала надевать на малыша комбинезон, но надавила на руки и сломала их. К врачам в этот день девушка не обратилась.

Через два дня отец мальчика во время купания заметил, что у него странно болтается правая рука. Он решил самостоятельно ее вправить, но у него не получилось и родители вызвали скорую.

Приехавшие медики зафиксировали у мальчика не только переломы рук, но и ключицы и ребер. По словам мамы мальчика, в таком состоянии сын жил две недели, а его отец несколько раз говорил, что он «странно скрипит».

Мальчику уже прооперировали руки, сейчас он идет на поправку.

Девушка утверждает, что отец малыша задержан и дает показания.