В Набережных Челнах мужчина убил сожительницу ударом ножа в сердце

В Набережных Челнах мужчина убил сожительницу ударом ножа в сердце. Об этом сообщает пресс-служба СК по Татарстану.

По версии следствия, 38-летний мужчина выпивал с 41-летней сожительницей в квартире одного из домов на проспекте Сююмбике. Во время застолья пара поссорилась. В итоге мужчина схватил со стола нож, после чего ударил им женщину в сердце.

Пострадавшая скончалась на месте. Нападавшего задержали. До суда он будет находиться под стражей.