Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
-2°
Срд, 06
-4°
Чтв, 07
-3°
ЦБ USD 91.16 -0.19 06/03
ЦБ EUR 98.94 -0.17 06/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 часов назад
431
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
2 661
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
3 606
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
4 657
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Москве на стройплощадке произошла массовая драка мигрантов

В Москве на стройплощадке произошла массовая драка мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, драка случилась на стройплощадке ЖК «Лучи» в московском районе Солнцево. Предположительно, драка началась после того, как представитель одной группы рабочих угрожал представителю другой. На кадрах видно, как вооруженные различными стройматериалами строители атакуют оппонентов.

Пострадали как минимум три человека, на место приехала скорая и полиция.

Видео можно посмотреть по ссылке.