В Москве на стройплощадке произошла массовая драка мигрантов

В Москве на стройплощадке произошла массовая драка мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, драка случилась на стройплощадке ЖК «Лучи» в московском районе Солнцево. Предположительно, драка началась после того, как представитель одной группы рабочих угрожал представителю другой. На кадрах видно, как вооруженные различными стройматериалами строители атакуют оппонентов.

Пострадали как минимум три человека, на место приехала скорая и полиция.