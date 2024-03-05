В Москве двое подростков надругались над школьницей

В Москве двое подростков надругались над школьницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, двое подростков пришли домой к 14-летней школьнице на севере Москвы и изнасиловали ее.

В полицию обратилась мать девочки. Она заметила, что у дочери резко поменялось настроение, появилась нервозность. После проведенного врачами осмотра девочку госпитализировали в связи высоким риском суицида. Школьница призналась, что 21 февраля ее изнасиловали двое знакомых.

Возбуждено уголовное дело.