В Москве двое подростков надругались над школьницей
В Москве двое подростков надругались над школьницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, двое подростков пришли домой к 14-летней школьнице на севере Москвы и изнасиловали ее.
В полицию обратилась мать девочки. Она заметила, что у дочери резко поменялось настроение, появилась нервозность. После проведенного врачами осмотра девочку госпитализировали в связи высоким риском суицида. Школьница призналась, что 21 февраля ее изнасиловали двое знакомых.
Возбуждено уголовное дело.