В Москве 8 и 9 марта парковку машин сделают бесплатной

Бесплатной она будет на всех улицах, кроме тех, где есть шлагбаумы.

В Москве в честь Международного женского дня парковку машин сделают бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

8 и 9 марта бесплатно парковаться можно будет на всех улицах, кроме тех, где есть шлагбаумы.

10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья — оставить машину бесплатно можно везде, кроме улиц, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.