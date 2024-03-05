В молоке, производимом в Рязанской области, обнаружили антибиотик

Продукт попал в детские сады Орловской области.

В молоке, производимом в Рязанской области, обнаружили антибиотик. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Сотрудники ведомства отобрали пробы и передали для лабораторных исследований пробы молока в детских садах Орла.

Согласно протоколу испытаний «Молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 3,2% ГОСТ 31450–2013 », дата выработки — 21.01.2024, производства ИП Исаев В.Н. (Рязанская область), обнаружено: присутствие массовой доли азитромицина (установлено значение 35,66 мкг/кг, в норме — не допускается).

Владельцу продукции, поставщику и производителю, а также в Прокуратуру Орловской области и ТУ Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям направлены информационные письма.