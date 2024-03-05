В молоке, производимом в Рязанской области, обнаружили антибиотик
Продукт попал в детские сады Орловской области.
В молоке, производимом в Рязанской области, обнаружили антибиотик. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Сотрудники ведомства отобрали пробы и передали для лабораторных исследований пробы молока в детских садах Орла.
Согласно протоколу испытаний «Молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 3,2%
Владельцу продукции, поставщику и производителю, а также в Прокуратуру Орловской области и ТУ Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям направлены информационные письма.