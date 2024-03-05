В Минобороны РФ назвали возможный сценарий нападения на страну

Информация появилась в журнале «Военная мысль», издаваемом ведомством.

В Минобороны РФ назвали возможный сценарий нападения на страну. Информация появилась в журнале «Военная мысль», издаваемом ведомством.

В публикации указано, что сейчас иностранные специалисты стремятся создать объединенные оперативные формирования (ООФ) — в них войдут межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск, которые смогут в кратчайшие сроки атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру врага и нанести ему комплексное поражение. Наиболее вероятными формами применения таких формирований эксперты назвали воздушно-наземные и воздушно-морские кампании.

«Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов», — сказано в статье. Ожидается, что боевые действия начнутся именно с применения авиации, поскольку она является самым маневренным, а также адаптивным видом войск.

Также уточняется, что в преддверии активной фазы противник совершит агрессивные действия и провокации, а также усилит все виды разведки.